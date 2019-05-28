ЄС може оштрафувати Італію через високий рівень держборгу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Єврокомісія може почати дисциплінарну процедуру проти Італії через перевищення держборгу. Про це агентству Reuters заявили два джерела в структурах Євросоюзу, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Процедура може початися вже 29 травня.
За правилами Євросоюзу країни повинні зберігати дефіцит бюджету не вище 3 відсотків від ВВП, співвідношення держборгу не повинно перевищувати 60 відсотків. Держборг Італії зараз становить 131 відсоток.
Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні, навпаки, після перемоги своєї правопопулістської партії "Ліга" на виборах в Європарламент зажадав ослаблення фіскального законодавства ЄС.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що якщо за підсумками дисциплінарної процедури ЄС вважатиме Італію винною, він може оштрафувати її на суму до 0,2 відсотка від ВВП, що становить близько 3,5 млрд євро. Однак це рішення має бути схвалене всіма країнами ЄС.
Нагадаємо, суперечка через дефіцит бюджету країни між офіційною владою ЄС і Італією ведеться з 2018 року. У грудні 2018 року сторони повідомили, що досягли угоди про скорочення держборгу.