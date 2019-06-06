Єврокомісія рекомендувала почати дисциплінарну процедуру проти Італії

Єврокомісія рекомендувала розпочати дисциплінарну процедуру проти Італії.



Засідання комітету ЄС з економіки та фінансів вже в липні може прийняти остаточне рішення по процедурі. У разі несприятливого для Італії розвитку подій, країну очікує штраф у розмірі 1% ВВП. А також блокування для неї структурних фондів та доступу до Банку європейських інвестицій.



Наразі йде мова про посилення контролю з боку Єврокомісії за бюджетними витратами та державними запозиченнями, встановлюватимуться чіткі фінансові рамки, які у свою чергу значно обмежать дії уряду.



Брюссель стурбований неефективністю реформ італійського уряду, оскільки державний борг перевищує два трильйони євро і становить понад 132 % від ВВП.



Італійські експерти вважають, що до 2021 року їм вдасться скоротити держборг, натомість експерти статистичної служби ЄС вважають, що він зросте ще на 3%.



Два роки поспіль темпи зростання ВВП в Італії знижувались. Єдиний сектор, де відзначається зростання – туризм. Єврокомісія вимагає від уряду скорочення державних витрат та посилення фінансової політики.



Нагадаємо, ЄС може оштрафувати Італію через високий рівень держборгу.