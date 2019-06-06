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Єврокомісія рекомендувала почати дисциплінарну процедуру проти Італії

Єврокомісія рекомендувала почати дисциплінарну процедуру проти Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Внаслідок надмірного держборгу, Єврокомісія рекомендувала розпочати дисциплінарну процедуру проти Італії, наслідками якої може стати штраф у розмірі 1% від ВВП, повідомляє УНН з посиланням Еuronews.

Єврокомісія рекомендувала розпочати дисциплінарну процедуру проти Італії.

Засідання комітету ЄС з економіки та фінансів вже в липні може прийняти остаточне рішення по процедурі. У разі несприятливого для Італії розвитку подій, країну очікує штраф у розмірі 1% ВВП. А також блокування для неї структурних фондів та доступу до Банку європейських інвестицій.

Наразі йде мова про посилення контролю з боку Єврокомісії за бюджетними витратами та державними запозиченнями, встановлюватимуться чіткі фінансові рамки, які у свою чергу значно обмежать дії уряду.

Брюссель стурбований неефективністю реформ італійського уряду, оскільки державний борг перевищує два трильйони євро і становить понад 132 % від ВВП.

Італійські експерти вважають, що до 2021 року їм вдасться скоротити держборг, натомість експерти статистичної служби ЄС вважають, що він зросте ще на 3%.

Два роки поспіль темпи зростання ВВП в Італії знижувались. Єдиний сектор, де відзначається зростання – туризм. Єврокомісія вимагає від уряду скорочення державних витрат та посилення фінансової політики.

Нагадаємо, ЄС може оштрафувати Італію через високий рівень держборгу. 

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