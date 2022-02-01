Еврокомиссия официально предложила новый макрофин на 1,2 млрд евро: не все транши Украина получит безусловно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Европейская комиссия официально объявила о намерении выделить для Украины новую программу макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд. евро. Получение первого транша ожидается после одобрения программы Советом ЕС и Европарламентом. Об этом во время брифинга во вторник заявила спикер Еврокомиссии Верли Нуйц, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Сегодня Комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере до 1,2 млрд евро, как объявила президент фон дер Ляйєн на прошлой неделе", - заявила Нуйц.
Детали
По словам спикера, эта программа будет способствовать укреплению макрофинансовой и экономической стабильности Украины и общей устойчивости страны в нынешних условиях.
"Средства будут предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях. Быстрое принятие этого предложения Советом и Европейским парламентом позволит комиссии немедленно выделить первый транш в размере 600 миллионов. Второй транш будет выплачен после положительной оценки прогресса украинских властей в осуществлении ограниченного числа краткосрочных политических мер", - сообщила она.
Что было раньше
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйєн ранее во вторник призвала Европарламент и страны ЕС ускориться с принятием 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине - хочет быстро предоставить первый транш в 600 млн евро.
Контекст
24 января Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, который состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов. В частности, это новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1,2 млрд евро.
Этот пакет, по словам главы ЕК, поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании на фоне конфликта.
ЕС должен перечислить Украине часть макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро без предварительных условий.