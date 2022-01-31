ЄС перерахує Україні частину макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро без попередніх умов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур. Про це йшлося під час зустрічі Президента України Володимир Зеленський із виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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“Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Глава держави подякував за фінансову підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро. Володимир Зеленський відзначив, що рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.
“Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні — перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні”, — наголосив Президент.
Раніше
Євросоюз завтра, 1 лютого, схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро.
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Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.
У Міністерстві фінансів передбачають, що наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде у лютому-березні.
Україна 24 листопада отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.
Завершення перегляду дало змогу Україні отримати приблизно 699 млн доларів США (500 млн SDR), внаслідок чого загальний обсяг виплат у межах поточної угоди становить майже 2,8 млрд доларів США (2 млрд SDR).
18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма має консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.
Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.