ЕС перечислит Украине часть макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро без предварительных условий

КИЕВ. 31 января. УНН. Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур. Об этом шла речь во время встречи Президента Украины Владимир Зеленский с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.