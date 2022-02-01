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Єврокомісія офіційно запропонувала новий макрофін на 1,2 млрд євро: не всі транші Україна отримає безумовно

Єврокомісія офіційно запропонувала новий макрофін на 1,2 млрд євро: не всі транші Україна отримає безумовно

Київ • УНН

 • 16764 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Європейська комісія офіційно оголосила про намір виділити для України нову програму макрофінансової допомоги у сумі 1,2 млрд. євро. Отримання першого траншу очікується після схвалення програми Радою ЄС та Європарламентом. Про це під час брифінгу у вівторок заявила речник Єврокомісії Верлі Нуйц, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні Комісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги для України в розмірі до 1,2 млрд євро, як оголосила президент фон дер Ляєн минулого тижня", - заявила Нуйц.

Деталі

За словами речника, ця програма сприятиме зміцненню макрофінансової та економічної стабільності України та загальної стійкості країни в нинішніх умовах.

"Кошти буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на дуже вигідних умовах. Швидке ухвалення цієї пропозиції Радою та Європейським парламентом дасть змогу комісії негайно виділити перший транш у розмірі 600 млн. Другий транш буде виплачено після позитивної оцінки прогресу української влади у здійсненні обмеженої кількості короткострокових політичних заходів", - повідомила вона.

Що було раніше

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше у вівторок закликала Європарламент та країни ЄС прискоритися зі схваленням 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні – хоче швидко надати перший транш у 600 млн євро.

Контекст

24 січня Єврокомісія оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, який складається як із екстрених кредитів, так і з грантів. Зокрема, це новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги (МФП) у розмірі 1,2 млрд євро.

Цей пакет, за словами голови ЄК, допоможе Україні задовольнити свої потреби у фінансуванні на фоні конфлікту.

ЄС має перерахувати Україні частину макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро без попередніх умов.

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