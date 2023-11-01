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Еврокомиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 140451 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейская комиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Еврокомиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для Украины - СМИ

Цитата

"Европейская комиссия вскоре выступит с предложением использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Но не ждите от этого слишком многого, поскольку Франция, Германия, Италия все еще выражают обеспокоенность относительно влияния такого шага на евро как мировую валюту", - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

27 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейская комиссия сейчас работает над выработкой предложения по использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для направления Украине, на ее восстановление.

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