Еврокомиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для Украины - СМИ

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"Европейская комиссия вскоре выступит с предложением использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Но не ждите от этого слишком многого, поскольку Франция, Германия, Италия все еще выражают обеспокоенность относительно влияния такого шага на евро как мировую валюту", - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

27 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейская комиссия сейчас работает над выработкой предложения по использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для направления Украине, на ее восстановление.