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Єврокомісія працює над виробленням пропозиції щодо заморожених російських активів: фон дер Ляєн розповіла про прогрес

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європейська комісія наразі працює над виробленням пропозиції щодо використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для спрямування Україні, на її відновлення. Про це повідомила на пресконференції за підсумками саміту ЄС у п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Єврокомісія працює над виробленням пропозиції щодо заморожених російських активів: фон дер Ляєн розповіла про прогрес

З її слів, міністри фінансів у Марракеші нещодавно "добре просунулися щодо основних принципів", як діяти зі знерухомленими російськими активами.

Цитата

"Наступним кроком буде фактична пропозиція, зараз ми працюємо над пропозицією, щоб спочатку зосередитися на так званих непередбачених доходів. Іншими словами, ми представимо пропозицію, щоб знайти спосіб використання коштів з тих активів, які наразі приносять користь обмеженій кількості фінансових установ у ЄС. Ці непередбачені доходи вже є досить значними, і ідея полягає в тому, щоб отримати їх, а потім спрямувати через бюджет ЄС.. до України та на відновлення України", - сказала фон дер Ляєн.

"Обсяг цих суверенних активів становить 211 мільярдів євро", - зазначила голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Лідери ЄС у висновках саміту 26-27 жовтня вказали, що потрібен рішучий прогрес, у координації з партнерами, щодо того, як будь-які надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів росії, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення та реконструкцію відповідно до чинних договірних зобов’язань, а також відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Європейська Рада закликала Високого представника ЄС та Єврокомісію прискорити роботу з метою подання пропозицій.

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