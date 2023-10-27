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Еврокомиссия работает над выработкой предложения по замороженным российским активам: фон дер Ляйен рассказала о прогрессе

Киев • УНН

 • 97397 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Европейская комиссия сейчас работает над выработкой предложения по использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для направления Украине, на ее восстановление. Об этом сообщила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Еврокомиссия работает над выработкой предложения по замороженным российским активам: фон дер Ляйен рассказала о прогрессе

По ее словам, министры финансов в Марракеше недавно "хорошо продвинулись по основным принципам", как действовать с обездвиженными российскими активами.

Цитата

"Следующим шагом будет фактическое предложение, сейчас мы работаем над предложением, чтобы сначала сосредоточиться на так называемых непредвиденных доходах. Другими словами, мы представим предложение, чтобы найти способ использования средств из тех активов, которые сейчас приносят пользу ограниченному количеству финансовых учреждений в ЕС. Эти непредвиденные доходы уже являются достаточно значительными, и идея заключается в том, чтобы получить их, а затем направить через бюджет ЕС... в Украину и на восстановление Украины", - сказала фон дер Ляйен.

"Объем этих суверенных активов составляет 211 миллиардов евро", – отметила глава Еврокомиссии.

Напомним

Лидеры ЕС в выводах саммита 26-27 октября указали, что нужен решительный прогресс, в координации с партнерами, относительно того, как любые чрезвычайные доходы, удерживаемые частными лицами, происходящие непосредственно от обездвиженных активов россии, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с действующими договорных обязательств, а также в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством. Европейский Совет призвал Высокого представителя ЕС и Еврокомиссию ускорить работу с целью представления предложений.

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