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Лідери ЄС пообіцяли продовжувати потужну підтримку України: про що йдеться у висновках саміту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Лідери ЄС пообіцяли, що продовжать потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України стільки, скільки потрібно. І закликали голову дипломатії ЄС провести консультації з Україною щодо майбутніх безпекових зобов'язань блоку та доповісти про це Єврораді в грудні, а Єврокомісію - прискоритися з пропозиціями щодо використання заморожених російських активів. Про це ідеться у висновках саміту ЄС 26-27 жовтня, передає УНН.

Лідери ЄС пообіцяли продовжувати потужну підтримку України: про що йдеться у висновках саміту

Деталі

Європейська Рада повторила рішуче "засудження агресивної війни росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН", і підтвердила "непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і її невід'ємне право на самооборону від російської агресії".

"Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки потрібно", - ідеться у висновках.

Про військову підтримку

Зокрема, як повідомляється, "Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть надавати постійну військову підтримку Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також двосторонню допомогу держав-членів".

"Європейська Рада підкреслює важливість зусиль держав-членів і, у найближчій перспективі, необхідність прискорення надання військової підтримки Україні, щоб допомогти задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби, включно з ракетами та боєприпасами, зокрема в межах ініціативи щодо одного мільйона артилерійських боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для захисту своїх людей та критичної та енергетичної інфраструктури", - сказано у висновках.

Про гарантії безпеки

Як зазначається, "у довгостроковій перспективі Європейський Союз та країни-члени разом із партнерами сприятимуть майбутнім зобов’язанням щодо безпеки перед Україною, що допоможе Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому". "Європейська Рада запрошує Високого представника, ґрунтуючись на структурі, яку має схвалити Рада ЄС, провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов’язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про ці обговорення на засіданні Європейської Ради в грудні. Військова підтримка та зобов’язання щодо безпеки надаватимуться з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - вказали лідери ЄС.

Про енергетику

"В умовах триваючих атак росії на цивільну та критичну інфраструктуру України Європейський Союз та його держави-члени посилять надання Україні гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори електроенергії, силові трансформатори, мобільні пункти обігріву, високовольтне та освітлювальне обладнання, щоб допомогти Україні та її народу пережити ще одну зиму війни", - ідеться у висновках.

Про Формулу миру

Європейський Союз та його держави-члени, як зазначається, "продовжуватимуть свої посилені дипломатичні зусилля та співпрацю з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого та тривалого миру та ключових принципів і цілей української Формули миру, з ціллю проведення Глобального саміту миру".

Про заморожені російські активи

"росія несе відповідальність за величезні збитки, завдані її агресивною війною проти України. Потрібен рішучий прогрес, у координації з партнерами, щодо того, як будь-які надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів росії, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення та реконструкцію відповідно до чинних договірних зобов’язань, а також відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Європейська Рада закликає Високого представника та Комісію прискорити роботу з метою подання пропозицій", - сказано у висновках.

Як повідомляється, Європейський Союз "продовжує підтримувати ремонт, відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами, включаючи процес розмінування". 

Про компенсації та трибунал

"росія та її керівництво повинні нести повну відповідальність за ведення агресивної війни проти України та інші найтяжчі злочини за міжнародним правом. Європейська Рада закликає продовжити роботу, в тому числі в межах Основної групи, щодо зусиль щодо створення трибуналу для переслідування за злочин агресії проти України, який мав би найширшу міжрегіональну підтримку та легітимність, а також щодо створення майбутнього механізму компенсації. Окрім того, Європейська Рада висловлює свою підтримку роботі Міжнародного кримінального суду та засуджує спроби росії підірвати його міжнародний мандат і функціонування", - вказали лідери ЄС.

Про депортацію

Європейська Рада також "рішуче засуджує незаконну депортацію росією та передачу до росії та білорусі українських дітей та інших цивільних осіб і закликає росію та білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення".

Про санкції, їх обхід та підтримку росії інших країн

"Здатність росії вести агресивну війну має бути ще більше послаблена, у тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їх повної та ефективної імплементації та запобігання їх обходу, особливо щодо товарів високого ризику, у тісній співпраці з партнерами та союзниками. Європейська Рада засуджує продовження військової підтримки росії в агресивній війні, яку надають Іран і білорусь. Він також закликає всі країни, особливо КНДР, не надавати матеріальну чи іншу підтримку агресивній війні росії", - зазначається у висновках.

Також вказано, що Європейський Союз "активізує свою роботу з партнерами, щоб протидіяти неправдивим російським наративам і дезінформації про війну".

Про експорт зерна

Згадується і одностороннє рішення росії припинити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи та її навмисні атаки на українські сховища та експортні об’єкти зерна, а також її дії щодо перешкоджання свободі судноплавства в Чорному морі, які, як зауважують лідери ЄС, "показують, що росія продовжує використовувати продовольство як зброю і підривати глобальну продовольчу безпеку". "Європейська Рада підкреслює важливість безпеки та стабільності в Чорному морі, життєво важливих для сталого експорту зерна. Вона підтримує всі зусилля, включно з зусиллями ООН, спрямовані на сприяння експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до країн, які найбільше цього потребують, зокрема в Африці та на Близькому Сході", - ідеться у висновках.

"Європейська Рада закликає до подальшого посилення пропускної здатності шляхів солідарності ЄС для полегшення транзиту та експорту до цих країн і пропонує Комісії запропонувати нові заходи з цією метою", - вказано у висновках.

Про біженців

Європейська Рада також привітала продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до березня 2025 року. "Європейський Союз залишається відданим підтримці переміщених осіб як в Україні, так і в Європейському Союзі, у тому числі шляхом надання належної та гнучкої фінансової допомоги країнам-членам, які несуть найбільший тягар витрат на лікування, освіту та життя біженців", - сказано у висновках.

Про рух до ЄС

"Європейський Союз продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною, Республікою Молдова та Грузією та підтримувати їхні зусилля щодо реформ на європейському шляху", - підкреслили лідери ЄС.

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