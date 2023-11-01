Єврокомісія невдовзі виступить з пропозицією використати прибутки від заморожених російських активів для України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейська комісія невдовзі виступить з пропозицією використати прибутки від заморожених російських активів для відновлення України, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Європейська комісія невдовзі виступить із пропозицією використати непередбачений прибуток від заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Але не чекайте від цього занадто багато, оскільки Франція, Німеччина, Італія все ще висловлюють занепокоєння щодо впливу такого кроку на євро як світову валюту", - написав Йозвяк у соцмережі X.
Нагадаємо
27 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що Європейська комісія наразі працює над виробленням пропозиції щодо використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для спрямування Україні, на її відновлення.