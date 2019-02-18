Евродепутат заявил, что его высылают из Венесуэлы по приказу Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил в воскресенье, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Внимание, наши паспорта забрали у нас, и они (пограничники) выгоняют нас из Венесуэлы. Они плохо к нам относятся, и единственное объяснение, которое они дают, это то, что (Николас) Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал политик.
Член Европарламента отметил, что входил в состав "первой делегации, приглашенной президентом Хуаном Гуайдо".
"Если нас отправят, это должно стать окончательным доказательством того, что все варианты (диалога) закончились, и ЕС должен выйти из контактной группы (по ситуации в Венесуэле)", - добавил он.
Делегация Европарламента, состоящий из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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