Євродепутат заявив, що його висилають з Венесуели за наказом Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Представник іспанської Народної партії (НП) Естебан Гонсалес Понс заявив у неділю, що його та інших членів делегації Європарламенту висилають з Венесуели за наказом президента Ніколаса Мадуро. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Увага, наші паспорти забрали у нас, і вони (прикордонники) виганяють нас з Венесуели. Вони погано до нас ставляться, і єдине пояснення, яке вони дають, це те, що (Ніколас) Мадуро не хоче, щоб ми були тут”, — написав політик.
Член Європарламенту зазначив, що входив до складу “першої делегації, запрошеної президентом Хуаном Гуайдо”.
“Якщо нас вишлють, це повинно стати остаточним доказом того, що всі варіанти (діалогу) закінчилися, і ЄС повинен вийти з контактної групи (по ситуації в Венесуелі)”, — додав він.
Делегація Європарламенту, що складається з шести чоловік, повинна була провести зустрічі з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, а також з послами європейських країн.
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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.
4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.
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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.
Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.
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