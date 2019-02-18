Євродепутат заявив, що його висилають з Венесуели за наказом Мадуро

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Представник іспанської Народної партії (НП) Естебан Гонсалес Понс заявив у неділю, що його та інших членів делегації Європарламенту висилають з Венесуели за наказом президента Ніколаса Мадуро. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.