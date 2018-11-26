"Евробляхи" продолжают перекрывать границу, движение затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На государственной границе остается осложненным движение по ряду пунктов пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В настоящее время такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Груша", " Смильниця "," Доманово ". Наиболее остро она касается границы с Польшей.
Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.
Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Создано ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформировано смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих.
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Добавим, что в местах скопления участников акций для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.
Отметим, по инициативе МВД для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска создана рабочая группа. В нее вошли первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание должно состояться сегодня, 26 ноября.
Государственная пограничная служба Украины еще раз обращается ко всем путешествующих граждан и участников международного движения учесть эту информацию при выборе маршрута путешествия.
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Как сообщал УНН, вчера владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.