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Евробляхеры обвиняют Гетманцева в затягивании рассмотрения законопроекта, разъезжаться не собираются

Евробляхеры обвиняют Гетманцева в затягивании рассмотрения законопроекта, разъезжаться не собираются

Киев  •  УНН

 • 18308 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Евробляхеры, которые устраивают акции с целью принятия законопроекта №3704, обвиняют в затягивании процесса председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Соответствующее видеообращение по итогам круглого стола опубликовали протестующие на Facebook странице Авто Евро Сила, передает УНН.

"Я хочу сказать вам, какие результаты встречи круглого стола там, где мы обсуждали вопрос принятия закона 3704. За несколько часов на сайте комитета по вопросам налоговой и таможенной политики должна появиться информация, которую мы с вами ждем. Разъезжаться отсюда не нужно. Что эта информация даст - когда будет проведен сам комитет. Комитет может быть проведен сегодня вечером или в то время, когда они напишут. Мы просили, чтобы это произошло сегодня, потому что люди стоят трое суток", - заявил активист.

По его словам, они и дальше будут проводить акции, пока ВР не рассмотрит законопроект, разъезжаться не будут.

"Сегодня основным нашим врагом является Гетманцев, который держит его в нижнем ящике и никуда не отпускает. Сегодня нам удалось донести до всех экономические показатели, этот закон необходим для граждан Украины. Соответствующее поручение Президента председателю фракции "Слуга народа"... дано указание, чтобы максимально быстро провести этот комитет ... Комитет это помойная яма в виде Гетманцева, который просто не дает ходу этой процедуре. Сегодня мы все ожидаем этого комитета, а точнее времени его проведения", - добавил активист.

Напомним, законопроект №3704 предусматривает, в частности, создание правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранном регистрации, ранее ввезенных на таможенную территорию Украины, упрощение таможенных процедур их оформления и регистрации в Украине. Также он направлен на то, чтобы установить благоприятные условия для ввоза в 2020 году на таможенную территорию Украины транспортных средств лицами с инвалидностью, участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участниками боевых действий и инвалидами войны из числа участников антитеррористической операции и меры по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНН ранее, сегодня утром из-за акции евробляхеров в правительственном квартале Киева перекрыта дорога на улице Грушевского, изменены маршруты движения общественного транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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