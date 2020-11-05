Євробляхери зібралися під ВР: вулиця Грушевського перекрита

"Затримується рух автобусів №24, 55, 62 по вул. Грушевського з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликано поліцію", - йдеться у повідомленні Київпастрансу вранці 5 листопада.

Як вказано, рух автобусів організовано:



№24 - Музей історії України у другій світовій війні - ст.м. "Арсенальна" - Залізничний вокзал - Європейська пл.;



№55 - організовано по бул. Л.Українки;



№62 - ст.м. "Контрактова площа" - Європейська пл. - Ботанічний сад - ст.м. "Арсенальна".



Учасники акції зібралися під стінами Верховної Ради. Там вони встановили сцену.

"З 9:00 до 10:30 збираємося біля входів до Верховної Ради та вимагаємо від народних депутатів, щоб прийняли сьогодні законопроект 3704, про доступне розмитнення", - йдеться у повідомленні учасників акції у Facebook.

Додамо, такого законопроекту немає у сьогоднішньому порядку денному Верховної Ради.

При цьому, законопроект №3704 передбачає, зокрема, створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні. Також він споямований на те, щоб встановити сприятливі умови для ввезення у 2020 році на митну територію України транспортних засобів особами з інвалідністю, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасниками бойових дій та інвалідами війни з числа учасників антитерористичної операції та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України.