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Евробляхеры собрались под ВР: улица Грушевского перекрыта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из-за акции евробляхеров в правительственном квартале Киева перекрыта дорога на улице Грушевского, изменены маршруты движения общественного транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

"Задерживается движение автобусов №24, 55, 62 по ул. Грушевского по причине перекрытия движения митингующими. На место вызвана полиция", - говорится в сообщении Киевпастранса утром 5 ноября.

Как указано, движение автобусов организовано:

  • №24 - Музей истории Украины во Второй мировой войне - ст.м. "Арсенальная" - Железнодорожный вокзал - Европейская пл.;
  • №55 - организовано по бул. Л.Украинки;
  • №62 - ст. "Контрактовая площадь" - Европейская пл. - Ботанический сад - ст.м. "Арсенальная".

Участники акции собрались под стенами Верховной Рады. Там они установили сцену.

"С 9:00 до 10:30 собираемся возле входов в Верховную Раду и требуем от народных депутатов, чтобы приняли сегодня законопроект 3704, о доступной растаможке", - говорится в сообщении участников акции в Facebook.

Добавим, такого законопроекта нет в сегодняшней повестке дня Верховной Рады.

При этом, законопроект №3704 предусматривает, в частности, создание правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранном регистрации, ранее ввезенных на таможенную территорию Украины, упрощение таможенных процедур их оформления и регистрации в Украине.

Также он направлен на то, чтобы установить благоприятные условия для ввоза в 2020 году на таможенную территорию Украины транспортных средств лицами с инвалидностью, участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участниками боевых действий и инвалидами войны из числа участников антитеррористической операции и мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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