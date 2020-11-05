Рада сьогодні візьметься за Держбюджет на 2021 рік

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховна Рада України планує розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.

Так, спершу у порядку денному стоїть законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, а потім законопроект №4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.

Окрім того, передбачається розгляд законопроектів щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, про соцзахист населення в період карантину та щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян. Також у першому читанні – законопроекти про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, щодо парламентського контролю.

Парламент планує розглянути й низку ратифікацій, зокрема, про внесення змін до угоди між Україною та Білоруссю про міжнародне автомобільне сполучення.

Додамо, що у порядку денному відсутній законопроект Президента Зеленського про перезавантаження КСУ та голови ВРУ Разумкова про е-декларування. Наразі невідомо, коли ВРУ планує розглянути ці документи.

Нагадаємо, раніше у фракції “Слуга народу” заявляли, що цього року збережеться традиція ухвалювати державний бюджет "під ялинку".

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