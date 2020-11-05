Рада сегодня возьмется за Госбюджет на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год, а также сопутствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.
Так, сначала в повестке дня стоит законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а затем законопроект №4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.
Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина, о соцзащите населения в период карантина и относительно отсрочки от призыва некоторых категорий граждан. Также в первом чтении - законопроекты об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, относительно парламентского контроля.
Парламент планирует рассмотреть и ряд ратификаций, в частности, о внесении изменений в соглашение между Украиной и Беларусью о международном автомобильном сообщении.
Добавим, что в повестке дня отсутствует как законопроект Президента Зеленского о перезагрузке КСУ, так и председателя ВРУ Разумкова об э-декларировании. Пока неизвестно, когда ВРУ планирует рассмотреть эти документы.
Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что в этом году сохранится традиция принимать государственный бюджет "под елочку".