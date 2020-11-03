У "Слузі народу" заявили, що Держбюджет на 2021 рік прийматимуть "під ялинку"

"Я вважаю, що у нас, на жаль, традиція та політична, яка була завжди - прийняття бюджету під Новий рік, "під ялинку", так і залишиться у цьому році. Тобто буде дуже сильна дискусія. Не бачу зараз підтримки всього парламенту бюджету, який пропонується", – сказав Качура.

За його словами, потрібно сповідувати "державницький підхід" щодо держбюджету і ухвалювати рішення, які корисні для всієї країни, а для окремого округу чи підприємства.

"Зараз з бюджетом цікава ситуація. У депутатів з’явилися різні "хотілки". Тобто вони хочуть на свої округи отримати субвенції", - сказав Качура.

Нагадаємо, як заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, парламент у четвер, 5 листопада, планує розглянути законопроект про Державний бюджет на 2021 рік та президентський законопроект про інвестиційних нянь.