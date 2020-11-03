В "Слуге народа" заявили, что Госбюджет на 2021 год будут принимать "под елочку"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В этом году сохранится традиция принимать государственный бюджет "под елочку". Сейчас в парламенте нет поддержки того документа, который предлагается. Об этом заявил журналистам под ВР нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что у нас, к сожалению, традиция и политическая, которая была всегда - принятие бюджета под Новый год, "под елочку", так и останется в этом году. То есть будет очень сильная дискуссия. Не вижу сейчас поддержки всего парламента бюджета, который предлагается", - сказал Качура.
По его словам, нужно исповедовать "государственный подход" по госбюджету и принимать решения, полезные для всей страны, а для отдельного округа или предприятия.
"Сейчас с бюджетом интересная ситуация. У депутатов появились разные "хотелки". То есть они хотят на свои округа получить субвенции", - сказал Качура.
Напомним, как заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, парламент в четверг, 5 ноября, планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете на 2021 года и президентский законопроект об инвестиционных нянях.