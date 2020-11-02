Рада планує розглянути Бюджет-2021 та законопроект про інвестнянь у четвер

“На цьому тижні в нас будуть питання, пов’язані з реформою судоустрою. На скільки я розумію, на четвер ми плануємо розгляд бюджету. Тому комітет з питань бюджету якнайшвидше повинен розглянути пропозиції до проекту бюджету, про держбюджет України на 2021 рік”, — сказав Разумков.

За його словами, в четвер також планується розгляд законопроекту про інвестнянь, а на тижні - питання антикорупційної стратегії і питання, пов’язані з парламентським контролем.

Нагадаємо, як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, голосувати за законопроект про Держбюджет на 2021 рік у ВР будуть 5 листопада.



