Рада планує розглянути Бюджет-2021 та законопроект про інвестнянь у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада у четвер, 5 листопада, планує розглянути законопроект про Державний бюджет на 2021 рік та президентський законопроект про інвестиційних нянь. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“На цьому тижні в нас будуть питання, пов’язані з реформою судоустрою. На скільки я розумію, на четвер ми плануємо розгляд бюджету. Тому комітет з питань бюджету якнайшвидше повинен розглянути пропозиції до проекту бюджету, про держбюджет України на 2021 рік”, — сказав Разумков.
За його словами, в четвер також планується розгляд законопроекту про інвестнянь, а на тижні - питання антикорупційної стратегії і питання, пов’язані з парламентським контролем.
Нагадаємо, як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, голосувати за законопроект про Держбюджет на 2021 рік у ВР будуть 5 листопада.