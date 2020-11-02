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Рада планирует рассмотреть Бюджет-2021 и законопроект об инвестнянях в четверг

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада в четверг, 5 ноября, планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете на 2021 год и президентский законопроект об инвестиционных нянях. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе у нас будут вопросы, связанные с реформой судоустройства. На сколько я понимаю, на четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту бюджета, о госбюджете Украины на 2021 год", - сказал Разумков.

По его словам, в четверг также планируется рассмотрение законопроекта об инвестнянях, а на неделе - вопрос антикоррупционной стратегии и вопросы, связанные с парламентским контролем.

Напомним, как сообщал нардеп Ярослав Железняк, голосовать за законопроект о Госбюджете на 2021 год в ВР будут 5 ноября.

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