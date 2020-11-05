Євробляхери звинувачують Гетманцева у затягуванні розгляду законопроекту, роз’їжджатися не збираються

“Я хочу сказати вам, які є результати зустрічі круглого столу там, де ми обговорювали питання прийняття закону 3704. За декілька годин на сайті комітету з питань податкової та митної політики має з’явитися інформація, яку ми з вами чекаємо. Роз’їжджатися звідси не потрібно. Що ця інформація дасть – коли буде проведений сам комітет. Комітет може бути проведений сьогодні ввечері або в той час, коли вони напишуть. Ми просили, щоб це відбулося сьогодні, тому що люди стоять три доби”, - заявив активіст.

За його словами, вони і далі будуть проводити акції, доки ВР не розгляне законопроект, роз’їжджатися не будуть.

“Сьогодні основним нашим ворогом є Гетманцев, який тримає його в нижній шухляді і нікуди не відпускає. Сьогодні нам вдалося донести до всіх економічні показники, що цей закон необхідний для громадян України. Відповідне дорученням Президента голові фракції “Слуга народу”... дана вказівка, щоб максимально швидко провести цей комітет… Комітет - це помийна яма у вигляді Гетманцева, який просто не дає ходу цій процедурі. Сьогодні ми всі очікуємо цього комітету, а точніше часу його проведення”, - додав активіст.

Нагадаємо, законопроект №3704 передбачає, зокрема, створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні. Також він спрямований на те, щоб встановити сприятливі умови для ввезення у 2020 році на митну територію України транспортних засобів особами з інвалідністю, учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасниками бойових дій та інвалідами війни з числа учасників антитерористичної операції та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНН раніше, сьогодні зранку через акцію євробляхерів в урядовому кварталі Києва перекрито дорогу на вулиці Грушевського, змінено маршрути руху громадського транспорту.