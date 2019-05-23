"Евробляхерам" напомнили об усилении штрафов за нарушения при перемещении авто

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Новые штрафные санкции за нарушения при перемещении автомобилей начнут действовать с 22 августа 2019 года. Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы, передает УНН.

"Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах".

Объясняется, что в соответствии с этим Законом в пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украина по ввозу транспортных средств на таможенную территорию Украины" цифры "180" заменено на "270".

"Итак, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрено штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто", - проинформировали в фискальной службе.

Такие же размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

"Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация", - разъяснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого транспортного средства в коммерческих целях.

"При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн", - сообщили в ГФС.

Напомним, ВР приняла Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием. Закон Украины "Об электронных доверительные услуги" (№8371) в целом. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов.

Этим законопроектом, в том числе, продолжается льготный срок растаможки авто на еврономерах до 24 августа 2019 года.

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