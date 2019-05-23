"Євробляхерам" нагадали про посилення штрафів за порушення при переміщенні авто

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Нові штрафні санкції за порушення при переміщенні автомобілів почнуть діяти з 22 серпня 2019 року. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби, передає УНН.

"Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі зміни внесено Законом України від 16 травня 2019 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Пояснюється, що відповідно до цього Закону у пунктах 92 та 93 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, а також у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" цифри "180" замінено на "270".

"Отже, власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій. З 22 серпня вступають у дію нові санкції. Так, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто", - проінформували у фіскальній службі.

Такі ж розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.

"Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація", - роз'яснили у ДФС.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого транспортного засобу у комерційних цілях.

"При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн", - повідомили у ДФС.

Нагадаємо, ВР ухвалила Закон про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям. Закону України "Про електронні довірчі послуги" (№8371) в цілому. За відповідне рішення проголосували 236 депутатів.

Цим законопроектом, у тому числі, продовжується пільговий термін розмитнення авто на єврономерах до 24 серпня 2019 року.

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