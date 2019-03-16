Евробляхер пытался дважды на скорости прорваться в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Пограничники совместно с полицией задержали правонарушителя на автомобиле Mazda иностранной регистрации, на которой человек любой ценой пытался пересечь границу Словакии с Украиной и не желавший его растамаживать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Мужчина пытался переместить на территорию нашего государства транспортное средство немецкой регистрации через автомобильный пункт пропуска "Ужгород", однако в связи с нарушением законодательства ему в пропуске отказали представители фискальной службы", - добавили пограничники, указав, что этого гражданина пограничники на Закарпатье вчера вечером задерживали дважды.
Как отмечается, получив от сотрудников таможенников карточку отказа, "51-летний житель Винницы решил перехитрить правоохранителей и вместо возвращения на территорию Словакии на скорости направился в сторону Украины". Его блокировали при выезде из пункта пропуска и привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Однако, уже через несколько часов мужчина повторно совершил правонарушение.
"Получив очередную карточку отказа в пропуске своего автомобиля, наш соотечественник сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако внезапно изменил направление движения и на большой скорости направил автомобиль в направлении Ужгорода. На выезде из пункта пропуска злоумышленник сбил тыловой шлагбаум, не остановило его и повреждение машины на развернутом средстве для принудительной остановки транспортных средств", - добавили в ГПСУ.
Однако, как отмечается, спрятаться беглецу не удалось. Вскоре его задержали в Ужгородском районе. Мужчину доставили в горотдел полиции, а транспортное средство изъяли с последующим помещением на штрафплощадку.
После составления соответствующих документов нарушителя доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда, он задержан на срок до трех суток с целью привлечения к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе предусмотренного ч.1 ст 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Кроме того, в действиях нашего соотечественника усматриваются признаки преступлений, предусмотренных несколькими статьями УКУ, в частности ст. 194, 277, 345, 348. Об обнаружении признаков этих правонарушений пограничники направили сообщение в подразделение ГУНП в Закарпатской области.
Напомним, в правительстве рассказали, что делать с нерастаможенными "евробляхамы".