Евробляхер пытался дважды на скорости прорваться в Украину

КИЕВ. 16 марта. УНН. Пограничники совместно с полицией задержали правонарушителя на автомобиле Mazda иностранной регистрации, на которой человек любой ценой пытался пересечь границу Словакии с Украиной и не желавший его растамаживать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.