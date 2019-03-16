Євробляхер намагався двічі на швидкості прорватися в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прикордонники спільно з поліцією затримали правопорушника на автівці Mazda іноземної реєстрації, на якій чоловік за будь-яку ціну намагався перетнути кордон Словаччини з Україною та який не бажав розмитнювати. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Чоловік намагався перемістити на територію нашої держави транспортний засіб німецької реєстрації через автомобільний пункт пропуску "Ужгород", однак у зв’язку з порушенням законодавства йому в пропуску відмовили представники фіскальної служби", - додали прикордонники, вказавши, що цього громадянина прикордонники на Закарпатті учора ввечері затримували двічі.
Як зазначається, отримавши від працівників митників картку відмови, "51-річний вінничанин вирішив перехитрити правоохоронців та замість повернення на територію Словаччини на швидкості попрямував в бік України". Його блокували при виїзді з пункту пропуску і притягнули до адмінвідповідальності за порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.
Однак, вже за декілька годин настирливий чоловік повторно вчинив правопорушення.
"Отримавши чергову картку відмови в пропуску свого автомобіля, наш співвітчизник вдав, що розвертається в бік Словаччини, проте раптово змінив напрям руху та на великій швидкості скерував автомобіль у напрямку Ужгорода. На виїзді з пункту пропуску зловмисник збив тиловий шлагбаум, не зупинило його і пошкодження автівки на розгорнутому засобі для примусової зупинки транспортних засобів", - додали у ДПСУ.
Проте, як зазначається, сховатися втікачу не вдалося. Невдовзі його затримали в Ужгородському районі. Чоловіка доставили до міськвідділу поліції, а транспортний засіб вилучили з подальшим поміщенням на штрафмайданчик.
Після складання відповідних документів порушника доправили в пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону, його затримано на термін до трьох діб з метою притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, в тому числі передбаченого ч.1 ст 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Окрім того, у діях нашого співвітчизника вбачаються ознаки злочинів, передбачених декількома статтями ККУ, зокрема ст. 194, 277, 345, 348. Про виявлення ознак цих правопорушень прикордонники направили повідомлення до підрозділу ГУНП в Закарпатській області.
Нагадаємо, в уряді розповіли, що робити з нерозмитненими "євробляхами".