Євробляхер намагався двічі на швидкості прорватися в Україну

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прикордонники спільно з поліцією затримали правопорушника на автівці Mazda іноземної реєстрації, на якій чоловік за будь-яку ціну намагався перетнути кордон Словаччини з Україною та який не бажав розмитнювати. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.