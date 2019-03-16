Євробляхер намагався двічі на швидкості прорватися в Україну

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 24759 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 60139 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55939 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71255 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 88451 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85523 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169447 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99273 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72300 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327541 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
72%
Популярнi новини

Зустріч путіна та Віткоффа триває вже майже дві години: за пісумками можлива розмова з Трампом

11 квітня, 17:22 • 11457 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17598 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16674 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 11133 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 36846 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169454 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327545 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260900 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371908 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 24767 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15466 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20776 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26718 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47573 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Євробляхер намагався двічі на швидкості прорватися в Україну

Київ • УНН

 • 12545 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прикордонники спільно з поліцією затримали правопорушника на автівці Mazda іноземної реєстрації, на якій чоловік за будь-яку ціну намагався перетнути кордон Словаччини з Україною та який не бажав розмитнювати. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Євробляхер намагався двічі на швидкості прорватися в Україну

"Чоловік намагався перемістити на територію нашої держави транспортний засіб німецької реєстрації через автомобільний пункт пропуску "Ужгород", однак у зв’язку з порушенням законодавства йому в пропуску відмовили представники фіскальної служби", - додали прикордонники, вказавши, що цього громадянина прикордонники на Закарпатті учора ввечері затримували двічі.

Як зазначається, отримавши від працівників митників картку відмови, "51-річний вінничанин вирішив перехитрити правоохоронців та замість повернення на територію Словаччини на швидкості попрямував в бік України". Його блокували при виїзді з пункту пропуску і притягнули до адмінвідповідальності за порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України. 

Однак, вже за декілька годин настирливий чоловік повторно вчинив правопорушення.

"Отримавши чергову картку відмови в пропуску свого автомобіля, наш співвітчизник вдав, що розвертається в бік Словаччини, проте раптово змінив напрям руху та на великій швидкості скерував автомобіль у напрямку Ужгорода. На виїзді з пункту пропуску зловмисник збив тиловий шлагбаум, не зупинило його і пошкодження автівки на розгорнутому засобі для примусової зупинки транспортних засобів", - додали у ДПСУ.

Проте, як зазначається, сховатися втікачу не вдалося. Невдовзі його затримали в Ужгородському районі. Чоловіка доставили до міськвідділу поліції, а транспортний засіб вилучили з подальшим поміщенням на штрафмайданчик.

Після складання відповідних документів порушника доправили в пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону, його затримано на термін до трьох діб з метою притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, в тому числі передбаченого ч.1 ст 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Окрім того, у діях нашого співвітчизника вбачаються ознаки злочинів, передбачених декількома статтями ККУ, зокрема ст. 194, 277, 345, 348. Про виявлення ознак цих правопорушень прикордонники направили повідомлення до підрозділу ГУНП в Закарпатській області.

Нагадаємо, в уряді розповіли, що робити з нерозмитненими "євробляхами".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92