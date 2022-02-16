Евровидение: Алина Паш не может получить справку ГПСУ относительно въезда в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины не может предоставить певице Алине Паш справку о пересечении административной границы с оккупированным Крымом в 2015 году. Об этом говорится в ответе ГПСУ, которую опубликовала певица на своей страничке в Instagram, пишет УНН.
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“Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины не может предоставить информацию о пересечении Вами государственной границы Украины, линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территорией АР Крым в период с 1.08.2015 года по 1.09.2015 года, поскольку... информация в базе данных лиц относительно сведений о гражданах Украины, иностранцах и лицах без гражданства сохраняется в течение пяти лет”, — говорится в документе.
Напомним
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила общественному перед финалом нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.
18 февраля наблюдательный совет Общественного вещателя проведет внеочередное заседание из-за ситуации со справкой о посещении оккупированного Крыма победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш.