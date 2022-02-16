Євробачення: Аліна Паш не може отримати довідку ДПСУ щодо вʼїзду до Криму

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 65911 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 117456 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 121353 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 148760 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 154178 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 127063 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 141395 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169364 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180643 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216101 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 246080 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 333346 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 95531 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 72901 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 97549 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 333346 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 246080 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 321186 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 438042 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 687522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 32587 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 97549 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 108027 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144742 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 169097 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Євробачення: Аліна Паш не може отримати довідку ДПСУ щодо вʼїзду до Криму

Євробачення: Аліна Паш не може отримати довідку ДПСУ щодо вʼїзду до Криму

Київ • УНН

 • 16207 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України не може надати співачці Аліні Паш довідку про перетинання адміністративного кордону з окупованим Кримом у 2015 році. Про це йдеться у відповіді ДПСУ, яку оприлюднила співачка на своїй сторінці Instagram, пише УНН.

Цитата:

“Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України не може надати інформацію про перетин Вами державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованою територією АР Крим у період з 1.08.2015 рік по 1.09.2015 рік, оскільки... інформація у базі даних осіб щодо відомостей про громадян України, іноземців та осіб без громадянства зберігається протягом п’яти років”, — йдеться в документі.

Нагадаємо

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

18 лютого наглядова рада Суспільного мовника проведе позачергове засідання через ситуацію з довідкою про відвідування окупованого Криму переможницею національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74