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Евровидение-2023: в Британии хотят организовать отдельную украинскую программу

Евровидение-2023: в Британии хотят организовать отдельную украинскую программу

Киев • УНН

 • 1168568 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина и Великобритания обсудили возможную организацию отдельной украинской программы во время Евровидения – 2023 года в Британии. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

«Продолжается наша подготовка к Евровидению – 2023. И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на события в Ливерпуле – через ее культуру, традиции, искусство», – написал Ткаченко.

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Он сообщил, что они хотят выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на Евровидении.

«На встрече со Стюартом Эндрю, Заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании говорили о том, что на время проведения конкурса мы хотим организовать отдельную украинскую программу, где мы могли бы представить выставки украинского искусства и народных промыслов, кинопоказы, провести культурные диалоги, чтобы углубить посетителей в украинский дух», - рассказал Ткаченко.

Дополнение

Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря.

Определен порядок выступлений финалистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023".

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