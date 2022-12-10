Євробачення-2023: у Британії хочуть організувати окрему українську програму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна та Велика Британія обговорили можливу організацію окремої української програми під час Євробачення – 2023 у Британії. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає УНН.
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«Триває наша підготовка до Євробачення - 2023. І ми, і наші британські колеги прагнуть того, щоб Україна була гідно представлена на події в Ліверпулі - через її культуру, традиції, мистецтво», - написав Ткаченко.
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Він повідомив, що вони хочуть вийти за рамки і зробити дещо більше, ніж зазвичай роблять на Євробаченні.
«На зустрічі з Стюартом Ендрю, Заступником державного секретаря з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Великої Британії говорили про те, що на час проведення конкурсу ми хочемо організувати окрему українську програму, де ми б могли представити виставки українського мистецтва та народних промислів, кінопокази, провести культурні діалоги, щоб заглибити відвідувачів в український дух», - розповів Ткаченко.
Доповнення
Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня.
Визначено порядок виступів фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023".