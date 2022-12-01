Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня.
Нацвідбір на Євробачення-2023: у якому порядку виступлять фіналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Визначено порядок виступів фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
Фіналісти нацвідбору змагатимуться за право представити Україну на Євробаченні-2023 у такому порядку:
1. Moisei – I’m Not Alone
2. OY Sound System – Ой, тужу
3. Demchuk – Alive
4. Jerry Heil – When God shut the door
5. Fiinka – Довбуш
6. Krutь – Колискова
7. Tember Blanche – Я вдома
8. Angelina – Stronger
9. 2TONE – Квітка
10. Tvorchi – Heart Of Steel
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