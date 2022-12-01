Нацотбор на Евровидение-2023: в каком порядке выступят финалисты

Детали

Финалисты нацотбора будут бороться за право представить Украину на Евровидении-2023 в таком порядке:

1. Moisei – I’m Not Alone

2. OY Sound System – Ой, тужу

3. Demchuk – Alive

4. Jerry Heil – When God shut the door

5. Fiinka – Довбуш

6. Krutь – Колискова

7. Tember Blanche – Я вдома

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – Квітка

10. Tvorchi – Heart Of Steel

Напомним