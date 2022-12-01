Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря.
Нацотбор на Евровидение-2023: в каком порядке выступят финалисты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Определен порядок выступлений финалистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Финалисты нацотбора будут бороться за право представить Украину на Евровидении-2023 в таком порядке:
1. Moisei – I’m Not Alone
2. OY Sound System – Ой, тужу
3. Demchuk – Alive
4. Jerry Heil – When God shut the door
5. Fiinka – Довбуш
6. Krutь – Колискова
7. Tember Blanche – Я вдома
8. Angelina – Stronger
9. 2TONE – Квітка
10. Tvorchi – Heart Of Steel
Напомним