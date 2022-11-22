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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Євробаченні-2023 змінили правила голосування

На Євробаченні-2023 змінили правила голосування

Київ • УНН

 • 771722 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2023 році фіналістів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" визначатимуть глядачі. Також вперше в історії жителі країн, які не беруть участі, зможуть проголосувати за своїх фаворитів. Про це повідомили на сайті конкурсу, передає УНН.

Деталі

"Країни, які потраплять до фіналу із двох півфіналів, по 10 із кожного, тепер визначатимуть винятково на основі голосів глядачів конкурсу, а не на основі голосування журі та глядачів, як це було з 2009 року", – ідеться у повідомленні.

Крім того, вперше глядачі з країн, які не беруть участі в Євробаченні, зможуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн.

“Їхні голоси будуть додані і конвертовані в бали, які матимуть таку ж вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі”, – додали організатори.

Нагадаємо

Назвали імена 10-ти фіналістів національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Українські Національні Новини

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