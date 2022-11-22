На Євробаченні-2023 змінили правила голосування

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"Країни, які потраплять до фіналу із двох півфіналів, по 10 із кожного, тепер визначатимуть винятково на основі голосів глядачів конкурсу, а не на основі голосування журі та глядачів, як це було з 2009 року", – ідеться у повідомленні.

Крім того, вперше глядачі з країн, які не беруть участі в Євробаченні, зможуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн.

“Їхні голоси будуть додані і конвертовані в бали, які матимуть таку ж вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі”, – додали організатори.

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