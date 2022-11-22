На Євробаченні-2023 змінили правила голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2023 році фіналістів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" визначатимуть глядачі. Також вперше в історії жителі країн, які не беруть участі, зможуть проголосувати за своїх фаворитів. Про це повідомили на сайті конкурсу, передає УНН.
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"Країни, які потраплять до фіналу із двох півфіналів, по 10 із кожного, тепер визначатимуть винятково на основі голосів глядачів конкурсу, а не на основі голосування журі та глядачів, як це було з 2009 року", – ідеться у повідомленні.
Крім того, вперше глядачі з країн, які не беруть участі в Євробаченні, зможуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн.
“Їхні голоси будуть додані і конвертовані в бали, які матимуть таку ж вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі”, – додали організатори.
Нагадаємо
Назвали імена 10-ти фіналістів національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023".