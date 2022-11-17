Нацвідбір на Євробачення-2023: оголосили фіналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Назвали імена 10-ти фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
За можливість представити Україну на Євробаченні-2023 змагатимуться:
1. 2TONE – "Квітка"
2. Angelina – "Stronger"
3. DEMCHUK – "Alive"
4. FIINKA – "Довбуш"
5. Jerry Heil – "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
6. KRUTЬ – "Колискова"
7. Moisei – "I'm Not Alone"
8. OY Sound System – "Ой, тужу"
9. Tember Blanche – "Я вдома"
10. TVORCHI – "Heart Of Steel"
Нагадаємо
Євробачення–2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.