На Евровидении-2023 изменили правила голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2023 году на международном песенном конкурсе "Евровидение" финалистов будут определять зрители. Также впервые в истории жители стран, которые не участвуют, смогут проголосовать за своих фаворитов. Об этом сообщили на сайте конкурса, передает УНН.
Детали
"Страны, которые попадут в финал из двух полуфиналов, по 10 из каждого, теперь будут определяться исключительно на основе голосов зрителей конкурса, а не на основе голосования жюри и зрителей, как это было с 2009 года", – говорится в сообщении.
Кроме того, впервые зрители из стран, которые не участвуют в Евровидении, смогут проголосовать за своих фаворитов онлайн.
"Их голоса будут добавлены и конвертированы в баллы, которые будут иметь такой же вес, как одна страна-участница в обоих полуфиналах и большом финале", – добавили организаторы.
Напомним
Назвали имена 10 финалистов национального отбора на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2023".