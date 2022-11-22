На Евровидении-2023 изменили правила голосования

Детали

"Страны, которые попадут в финал из двух полуфиналов, по 10 из каждого, теперь будут определяться исключительно на основе голосов зрителей конкурса, а не на основе голосования жюри и зрителей, как это было с 2009 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, впервые зрители из стран, которые не участвуют в Евровидении, смогут проголосовать за своих фаворитов онлайн.

"Их голоса будут добавлены и конвертированы в баллы, которые будут иметь такой же вес, как одна страна-участница в обоих полуфиналах и большом финале", – добавили организаторы.

Напомним

Назвали имена 10 финалистов национального отбора на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2023".