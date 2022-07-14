Евро сравнялся с долларом: в НБУ объяснили последствия для Украины

Детали

"На мировых рынках евро дешевеет по отношению к доллару США и сейчас он уже достиг паритета. Основная причина - негативные ожидания по поводу возможной рецессии в еврозоне и энергетический кризис. Несмотря на значительные объемы импорта газа, его запасов недостаточно для экономики", - сказал Николайчук.

По его словам, к этому добавляются более стремительное повышение ставок для сдерживания инфляции Федрезервом США, в то время как ЕЦБ только сигнализировал о повышении ставок в июле. "При этом долговые проблемы южных стран еврозоны могут тормозить усиление монетарной политики ЕЦБ", – отметил чиновник.

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"Вернемся к ситуации в Украине. Основные причины, которые сдерживают сейчас экспорт, - потеря производственных мощностей и усложненная транспортировка. Учитывая это, ослабление евро по отношению к доллару США не будет оказывать значительного влияния на динамику экспорта из Украины. Цена экспорта сейчас играет второстепенную роль. Вместо этого ослабление евро удешевляет импорт из стран Еврозоны и может привести к росту его объемов", - рассказал Николайчук.

Дополнение

13 июля евро упал к паритету к доллару впервые за два десятилетия.

Сообщалось, что снижение на 12% является результатом многочисленных факторов, от войны в Украине до энергетического кризиса и роста риска того, что россия прекратит экспорт газа и подтолкнет еврозону к рецессии.