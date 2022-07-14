Євро зрівнявся з доларом: у НБУ пояснили наслідки для України

Деталі

"На світових ринках євро дешевшає відносно долара США і наразі він вже досяг паритету. Основна причина - негативні очікування з приводу можливої рецесії в єврозоні та енергетична криза. Попри значні обсяги імпорту газу, його запасів недостатньо для економіки", - сказав Ніколайчук.

За його словами, до цього додаються більш стрімке підвищення ставок для стримування інфляції Федрезервом США, тоді як ЄЦБ тільки сигналізував про підвищення ставок у липні. "При цьому боргові проблеми південних країн Єврозони можуть гальмувати посилення монетарної політики ЄЦБ", - зазначив посадовець.

Цитата

"Повернемося до ситуації в Україні. Основні причини, які стримують зараз експорт, - втрата виробничих потужностей та ускладнене транспортування. Ураховуючи це, послаблення євро відносно долара США не матиме значного впливу на динаміку експорту з України. Ціна експорту зараз відіграє другорядну роль. Натомість послаблення євро здешевлює імпорт з країн єврозони та може призвести до зростання його обсягів», - розповів Ніколайчук.

Доповнення

13 липня євро впав до паритету долара вперше за два десятиліття.

Повідомлялося, що зниження на 12% є результатом численних факторів, від війни в Україні до енергетичної кризи та зростання ризику того, що росія припинить експорт газу і підштовхне єврозону до рецесії.