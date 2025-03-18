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Евро достиг максимума перед голосованием в ФРГ по масштабному росту расходов

Киев • УНН

 • 14515 просмотра

Курс евро достиг самого высокого уровня за пять месяцев на фоне рассмотрения Бундестагом увеличения объема кредитования. Доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене перед заседаниями ФРС и Банка Японии.

Евро достиг максимума перед голосованием в ФРГ по масштабному росту расходов

Курс евро во вторник, 18 марта, достиг наивысшего уровня против доллара за более чем пять месяцев.

Сообщает УНН с ссылкой на Reuters.  

Усиление евровалюты произошло на фоне запланированного Бундестагом рассмотрения увеличения объема кредитования, что может стимулировать рост крупнейшей экономики еврозоны и смежных регионов.

Тем временем доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне ожидания результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии в среду. 

Напомним

Заместитель председателя НБУ сообщил о долгосрочной тенденции роста привлекательности евро как валюты сохранения.

В ФРГ согласован миллиардный план на оборону и инфраструктуру внутри страны, а также средства для Украины14.03.25, 18:09 • 17896 просмотров

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