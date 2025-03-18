Евро достиг максимума перед голосованием в ФРГ по масштабному росту расходов

Курс евро во вторник, 18 марта, достиг наивысшего уровня против доллара за более чем пять месяцев.

Сообщает УНН с ссылкой на Reuters.

Усиление евровалюты произошло на фоне запланированного Бундестагом рассмотрения увеличения объема кредитования, что может стимулировать рост крупнейшей экономики еврозоны и смежных регионов.

Тем временем доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне ожидания результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии в среду.

Напомним

Заместитель председателя НБУ сообщил о долгосрочной тенденции роста привлекательности евро как валюты сохранения.

В ФРГ согласован миллиардный план на оборону и инфраструктуру внутри страны, а также средства для Украины