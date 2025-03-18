Евро достиг максимума перед голосованием в ФРГ по масштабному росту расходов
Киев • УНН
Курс евро достиг самого высокого уровня за пять месяцев на фоне рассмотрения Бундестагом увеличения объема кредитования. Доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене перед заседаниями ФРС и Банка Японии.
Курс евро во вторник, 18 марта, достиг наивысшего уровня против доллара за более чем пять месяцев.
Сообщает УНН с ссылкой на Reuters.
Усиление евровалюты произошло на фоне запланированного Бундестагом рассмотрения увеличения объема кредитования, что может стимулировать рост крупнейшей экономики еврозоны и смежных регионов.
Тем временем доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне ожидания результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии в среду.
Напомним
Заместитель председателя НБУ сообщил о долгосрочной тенденции роста привлекательности евро как валюты сохранения.
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