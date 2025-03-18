Євро сягнув максимуму перед голосуванням у ФРН щодо масштабного зростання витрат

Курс євро у вівторок, 18 березня, досягнув найвищого рівня проти долара за понад п’ять місяців.

Повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Посилення євровалюти відбулося на тлі запланованого Бундестагом розгляду збільшення обсягу кредитування, що може стимулювати зростання найбільшої економіки єврозони та суміжних регіонів.

Тим часом долар досяг двотижневого максимуму щодо єни на тлі очікування результатів засідань Федеральної резервної системи та Банку Японії в середу.

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