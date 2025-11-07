Евро безумно подскочил вверх: НБУ установил курс валют на 7 ноября

ukenru
Эксклюзив
07:19 • 74 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 6314 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 17001 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 20376 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 26194 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 56927 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 55888 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37531 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33797 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 61726 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия готовит принудительный призыв на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД6 ноября, 21:29 • 4790 просмотра
Посол Украины отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии6 ноября, 21:46 • 10982 просмотра
армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepStatePhoto6 ноября, 23:36 • 3494 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности03:02 • 10464 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto03:28 • 9302 просмотра
публикации
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 82 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 56929 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 32420 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 38733 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 40381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Олег Кипер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Греция
Реклама
УНН Lite
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 448 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 31479 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 32396 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 34403 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 50111 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Financial Times

Евро безумно подскочил вверх: НБУ установил курс валют на 7 ноября

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 7 ноября: доллар прибавил 2 копейки, евро взлетело на 19 копеек, а польский злотый прибавил 5 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,83-42,28 грн, евро по 48,10-48,75 грн.

Евро безумно подскочил вверх: НБУ установил курс валют на 7 ноября

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 7 ноября. Доллар прибавил 2 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 5 коп. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.   

Детали 

Официальный курс доллара составляет: 42,08 (+2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,52 (+19 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,40 (+5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,83-42,28 грн, евро по 48,10-48,75 грн, злотый по 11,10 -11,75 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,99-42,02 грн/долл. и 48,39-48,41 грн/евро.

      Напомним

      Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, предусматривающие компенсацию части промышленных инвестиций через налоговые механизмы. Эта инициатива, разработанная Федерацией работодателей Украины и народными депутатами, направлена на стимулирование инвестиций и восстановление промышленности.

      Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет06.11.25, 14:10 • 1930 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Экономика
      Государственный бюджет
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Верховная Рада