Евро безумно подскочил вверх: НБУ установил курс валют на 7 ноября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 7 ноября: доллар прибавил 2 копейки, евро взлетело на 19 копеек, а польский злотый прибавил 5 копеек. В банках доллар торгуется по курсу 41,83-42,28 грн, евро по 48,10-48,75 грн.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 7 ноября. Доллар прибавил 2 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 5 коп. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Официальный курс доллара составляет: 42,08 (+2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,52 (+19 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,40 (+5 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,83-42,28 грн, евро по 48,10-48,75 грн, злотый по 11,10 -11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,99-42,02 грн/долл. и 48,39-48,41 грн/евро.
