Євро шалено стрибнув угору: НБУ встановив курс валют на 7 листопада
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 7 листопада: долар додав 2 копійки, євро злетіло на 19 копійок, а польський злотий додав 5 копійок. У банках долар торгується за курсом 41,83-42,28 грн, євро за 48,10-48,75 грн.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 листопада. Долар додав 2 коп. Євро злетіло на 19 коп. Польський злотий додав 5 коп. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,08 (+2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,52 (+19 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,40 (+5 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п’ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 41,83-42,28 грн, євро за 48,10-48,75 грн, злотий за 11,10 -11,75 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,99-42,02 грн/дол. та 48,39-48,41 грн/євро.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415, що передбачають компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми. Ця ініціатива, розроблена Федерацією роботодавців України та народними депутатами, спрямована на стимулювання інвестицій та відновлення промисловості.
