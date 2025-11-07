ukenru
05:43 • 2068 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 12748 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 18072 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 23831 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 54133 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 55047 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37072 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33619 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 60824 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 37174 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
Євро шалено стрибнув угору: НБУ встановив курс валют на 7 листопада

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 7 листопада: долар додав 2 копійки, євро злетіло на 19 копійок, а польський злотий додав 5 копійок. У банках долар торгується за курсом 41,83-42,28 грн, євро за 48,10-48,75 грн.

Євро шалено стрибнув угору: НБУ встановив курс валют на 7 листопада

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 листопада. Долар додав 2 коп. Євро злетіло на 19 коп. Польський злотий додав 5 коп. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.   

Деталі 

Офіційний курс долара становить: 42,08 (+2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,52 (+19 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,40 (+5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п’ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 41,83-42,28 грн, євро за 48,10-48,75 грн, злотий за 11,10 -11,75 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,99-42,02 грн/дол. та 48,39-48,41 грн/євро.

      Нагадаємо

      Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415, що передбачають компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми. Ця ініціатива, розроблена Федерацією роботодавців України та народними депутатами, спрямована на стимулювання інвестицій та відновлення промисловості.

      Віта Зеленецька

      Економіка
      Державний бюджет
      Злотий
      Національний банк України
      Верховна Рада України