На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук забил гол за сборную Украины в ворота Словакии в матче группового этапа Евро-2024. Это уже второе "взятие" ворот от сине-желтых.
На 80-й минуте нападающий сборной Украины Роман Яремчук вывел вперед нашу сборную в матче против словаков в рамках второго тура группового этапа Евро - 2024 - 2:1. Ассистировал Яремчуку автор первого гола Николай Шапаренко, передает УНН.
Детали
На 80-й минуте защитник Илья Забарный отдал пас в центре поля на автора первого гола Николая Шапаренко, который "черпаком" удачно забросил мяч в штрафную, где ею воспользовался Роман Яремчук, выйдя на замену, пробив низом по центру ворот.
Украина вышла вперед, счет в матче - 2:1
Напомним
Полузащитнику сборной Украины на 53-й минуте матча Николаю Шапаренко удалось сравнять счет в игре против словаков.