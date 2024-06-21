На 80-й минуте нападающий сборной Украины Роман Яремчук вывел вперед нашу сборную в матче против словаков в рамках второго тура группового этапа Евро - 2024 - 2:1. Ассистировал Яремчуку автор первого гола Николай Шапаренко, передает УНН.

Детали

На 80-й минуте защитник Илья Забарный отдал пас в центре поля на автора первого гола Николая Шапаренко, который "черпаком" удачно забросил мяч в штрафную, где ею воспользовался Роман Яремчук, выйдя на замену, пробив низом по центру ворот.

Украина вышла вперед, счет в матче - 2:1

Напомним

Полузащитнику сборной Украины на 53-й минуте матча Николаю Шапаренко удалось сравнять счет в игре против словаков.