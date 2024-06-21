Євро-2024: Яремчук виводить збірну України уперед у матчі із Словаччиною
Київ • УНН
На 80-й хвилині нападник Роман Яремчук забив гол за збірну України у ворота Словаччини в матчі групового етапу Євро-2024. Це вже друге "взяття" воріт від синьо-жовтих.
На 80-й хвилині нападник збірної України Роман Яремчук вивів вперед нашу збірну в матчі проти словаків в рамках другого туру групового етапу Євро-2024 - 2:1. Асистував Яремчуку автор першого голу Микола Шапаренко, передає УНН.
Деталі
На 80-тій хвилині захисник Ілля Забарний віддав пас в центрі поля на автора першого гола Миколу Шапаренка, який "черпаком" вдало закину м’яч до штрафного майданчику, де нею скористався Роман Яремчук, вийшовший на заміну, пробивши низом по центру воріт.
Україна вийшла вперед, рахунок в матчі - 2:1
Нагадаємо
Півзахиснику збірної України на 53-й хвилині матчу Миколі Шапаренку вдалося зрівняти рахунок у грі проти словаків.