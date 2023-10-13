Евро-2024: какой результат устроит Украину в игре с Северной Македонией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня, 14 октября, сборная Украины проведет очередной матч в рамках отбора на Чемпионат Европы по футболу 2024 года. Соперником наших футболистов станет сборная Северной Македонии, пишет УНН.
Где играют, судейская бригада, трансляция
Номинально домашнюю игру сборная Украины проведет в столице Чехии Праге, на стадионе “Epet Arena”.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Словении Славко Винчич. Ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях -
Томаш Кланчик и Андраш Ковачич, четвертый судья — Давид Шамаич, арбитр VAR — Нейц Кайтазович.
Прямая трансляция матча на сервисе MEGOGO и региональных каналах “Общественного”.
Ситуация в группе С
Единоличным лидером нашей отборочной группы является сборная Англии, которая после пяти матчей имеет 13 очков.
Далее разместились Италия, Украина и Северная Македония, которые имеют по семь очков. Но итальянцы, при этом сыграли на одну игру меньше. Именно между этими командами и развернется борьба за вторую путевку на Евро.
Абсолютным аутсайдером группы является сборная Мальты, которая в пяти матчах не набрала ни одного очка.
После матча Украина — Северная Македония сегодня еще итальянцы сыграют с сборной Мальты.
17 октября в гости к Мальте поедут украинцы, а Италия на выезде сыграет с Англией.
И в заключительном туре 20 ноября сыграют Украина — Италия и Северная Македония — Англия.
Для того, чтобы сохранить хорошие шансы на выход из группы, украинцам сегодня необходимо побеждать. Ничья или поражение усложнит задачу для подопечных Сергея Реброва.
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры считают наших футболистов. Ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 1,67, на ничью — 3,90, на победу Северной Македонии — 5,80.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед отборочными матчами на Евро-2024 в сборной Украины сменился голкипер