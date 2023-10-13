Євро-2024: який результат влаштує Україну у грі з Північною Македонією

ukru
29 березня, 17:57 • 175363 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 221266 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 196371 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 233396 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 204831 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 167678 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 168290 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153839 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 449806 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173765 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 126937 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 127073 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 100206 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 120045 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 63580 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 302514 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 449812 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 495324 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 498919 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 404084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 100206 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 221278 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 150007 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 142875 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115611 перегляди
Актуальне
Євро-2024: який результат влаштує Україну у грі з Північною Македонією

Євро-2024: який результат влаштує Україну у грі з Північною Македонією

Київ • УНН

 • 769994 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, збірна України проведе черговий матч у рамках відбору на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Суперником наших футболістів стане збірна Північної Македонії, пише УНН.

Де грають, суддівська бригада, трансляція

Номінально домашню гру збірна України проведе у столиці Чехії Празі, на стадіоні “Epet Arena”.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр зі Словенії Славко Вінчич. Йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях -
Томаш Кланчік та Андраш Ковачич, четвертий суддя — Давид Шамаїч, арбітр VAR — Нейц Кайтазович.

Пряма трансляція матчу на сервісі MEGOGO та регіональних каналах “Суспільного”.

Ситуація в групі С

Одноосібних лідером нашої відбіркової групи є збірна Англії, яка після п’яти матчів має 13 очок.
Далі розмістилися Італія, Україна та Північна Македонія, які мають по сім очок. Але італійці, при цьому зіграли на одну гру менше. Саме між цими командами і розгорнеться боротьба за другу путівку на Євро.

Абсолютним аутсайдером групи є збірна Мальти, яка у п’яти матчах не набрала жодного очка.

Після матчу Україна — Північна Македонія сьогодні ще італійці зіграють зі збірною Мальти.

17 жовтня в гості до Мальти поїдуть українці, а Італія на виїзді зіграє з Англією.

І у завершальному турі 20 листопада зіграють Україна — Італія та Північна Македонія — Англія.

Для того, щоб зберегти хороші шанси на вихід з групи, українцям сьогодні необхідно перемагати. Нічия або поразка ускладнить задачу для підопічних Сергія Реброва.

Ставки букмекерів

Фаворитом поєдинку букмекери вважають наших футболістів. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом 1,67, на нічию — 3,90, на перемогу Північної Македонії — 5,80.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перед відбірковими матчами на Євро-2024 в збірній України змінився голкіпер

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90