Євро-2024: який результат влаштує Україну у грі з Північною Македонією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, збірна України проведе черговий матч у рамках відбору на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Суперником наших футболістів стане збірна Північної Македонії, пише УНН.
Де грають, суддівська бригада, трансляція
Номінально домашню гру збірна України проведе у столиці Чехії Празі, на стадіоні “Epet Arena”.
Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр зі Словенії Славко Вінчич. Йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях -
Томаш Кланчік та Андраш Ковачич, четвертий суддя — Давид Шамаїч, арбітр VAR — Нейц Кайтазович.
Пряма трансляція матчу на сервісі MEGOGO та регіональних каналах “Суспільного”.
Ситуація в групі С
Одноосібних лідером нашої відбіркової групи є збірна Англії, яка після п’яти матчів має 13 очок.
Далі розмістилися Італія, Україна та Північна Македонія, які мають по сім очок. Але італійці, при цьому зіграли на одну гру менше. Саме між цими командами і розгорнеться боротьба за другу путівку на Євро.
Абсолютним аутсайдером групи є збірна Мальти, яка у п’яти матчах не набрала жодного очка.
Після матчу Україна — Північна Македонія сьогодні ще італійці зіграють зі збірною Мальти.
17 жовтня в гості до Мальти поїдуть українці, а Італія на виїзді зіграє з Англією.
І у завершальному турі 20 листопада зіграють Україна — Італія та Північна Македонія — Англія.
Для того, щоб зберегти хороші шанси на вихід з групи, українцям сьогодні необхідно перемагати. Нічия або поразка ускладнить задачу для підопічних Сергія Реброва.
Ставки букмекерів
Фаворитом поєдинку букмекери вважають наших футболістів. Ставки на перемогу збірної України приймаються з коефіцієнтом 1,67, на нічию — 3,90, на перемогу Північної Македонії — 5,80.
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