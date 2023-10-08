Перед відбірковими матчами на Євро-2024 в збірній України змінився голкіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров перед матчами з командами Північної Македонії та Мальти вніс корективи у стартовий склад команди – цього разу зміни стосувалися воротаря, пише УНН.
У зв’язку з ушкодженням Андрія Луніна, в якого виникли проблеми зі спиною, до табору національної команди викликано голкіпера донецького «Шахтаря» Дмитра Різника – йдеться у повідомленні на сайті Української асоціації футболу.
Таким чином, воротар мадридського «Реалу» не зможе допомогти колективу на цьому зборі.
Уточнюється, що національна команда збирається в Празі, де розпочне підготовку до ігор кваліфікації Євро-2024. 14-го числа синьо-жовті зіграють номінально домашній матч із Північною Македонією. 17-го на наших хлопців чекає виїзний поєдинок проти Мальти.
До столиці Чехії вже прибула основна група з Києва, яка включає п’ятьох динамівців, адміністративний та медичний штаб. Упродовж дня приїде більшість збірників з інших клубів.
Склад національної збірної України
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар» Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — «Динамо» Київ), Олександр Сваток («Дніпро-1» Дніпро), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Сергій Кривцов («Інтер» Маямі, США), Богдан Михайліченко («Динамо» Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Віталій Буяльський («Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).
Нападники: Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо» Київ), Назарій Русин («Сандерленд», Англія).
У резерві: Олександр Тимчик («Динамо» Київ).