Перед отборочными матчами на Евро-2024 в сборной Украины сменился голкипер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров перед матчами с командами Северной Македонии и Мальты внес коррективы в стартовый состав команды – на этот раз изменения касались вратаря, пишет УНН.
В связи с повреждением Андрея Лунина, у которого возникли проблемы со спиной, в лагерь национальной команды вызван голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризник – говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола.
Таким образом, вратарь мадридского «Реала» не сможет помочь коллективу на этом сборе.
Уточняется, что национальная команда собирается в Праге, где начнет подготовку к играм квалификации Евро-2024. 14-го числа сине-желтые сыграют номинально домашний матч с Северной Македонией. 17-го наших ребят ждет выездной поединок против Мальты.
В столицу Чехии уже прибыла основная группа из Киева, которая включает пять динамовцев, административный и медицинский штаб. В течение дня приедет большинство сборников из других клубов.
Состав национальной сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник («Шахтер» Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — «Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).
Полузащитники: Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).
Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Назарий Русин («Сандерленд», Англия).
В резерве: Александр Тымчик («Динамо» Киев).