Евро-2020: на все домашние матчи можно приобрести абонемент
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Болельщики могут приобрести абонемент на все домашние матчи квалификации Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Сообщается, что в отборе на чемпионат Европы-2020 национальная сборная Украины проведет четыре домашних матча. Впервые в истории у болельщиков есть возможность приобрести билеты сразу на все домашние поединки сборной Украины. Речь идет о таких матчах:
- Украина - Сербия (7 июня, 21.45), город Львов, стадион "Арена Львов";
- Украина - Люксембург (10 июня, 21.45), город Львов, стадион "Арена Львов";
- Украина - Литва (11 октября, 21.45), место проведения определяется;
- Украина - Португалия (14 октября, 21.45), Киев, НСК "Олимпийский".
Продажа абонементов под названием "#МиЗбірна" началась 15 марта. Стоимость одного абонемента - 2 тыс. грн. Количество абонементов ограничено.
Ознакомиться с условиями продажи и получить информацию об ориентировочном размещении мест на стадионах можно здесь.
Напомним, в ФФУ заявили, что сборная Украины по футболу нацелена на победу в финальной части ЧЕ 2020 года.
Также напомним, вчера прошла открытая тренировка сборной Украины по футболу, которую посетили около 2 тыс. болельщиков.